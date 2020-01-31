Провал года? Игроки уничтожили рейтинг ремейка Warcraft 3

С момента релиза Warcraft III: Reforged прошло уже два дня, и пользовательская оценка игры на сайте-агрегаторе Metacritic опустилась ниже 1 балла. На момент написания заметки она составляет 0.8 балла.

Игроки разносят ремейк за огромное количество технических проблем, никудышную оптимизацию, критические ошибки, просадки FPS и нестабильность сетевого соединения. Фанаты указывают на даунгрейд графики по сравнению с демо, показанным на BlizzCon 2018, и множество вырезанных функций.

Там же поклонники "Военного ремесла" составляют подробные гайды по возврату денежных средств за покупку, за что нещадно банятся сотрудниками Blizzard.

Трудно представить, что должны сделать в такой ситуации разработчики, чтобы смягчить праведный гнев разъяренных геймеров и выправить положение, но при таких раскладах можно смело называть Warcraft III: Reforged первым кандидатом на звание "Провал года".

Напомним, современное переиздание одной из самых знаменитых и успешных стратегий в реальном времени включает в себя оригинальную Warcraft III и дополнительную кампанию The Frozen Throne.