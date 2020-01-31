Новости

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве 00:42
Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана 00:39
На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 30.01.2020
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 30.01.2020
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 30.01.2020
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 30.01.2020
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 30.01.2020
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 30.01.2020
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 30.01.2020
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 30.01.2020
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 30.01.2020
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 30.01.2020
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 30.01.2020
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 30.01.2020
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 30.01.2020
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 30.01.2020
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 30.01.2020
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 30.01.2020
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 30.01.2020
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 30.01.2020
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 30.01.2020
Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа 30.01.2020
Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника 30.01.2020
В Москве девочка заявила об исчезновении своих родителей 30.01.2020
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти 30.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
31.01.2020 00:25
Рубрика: Власть

Народ рассудит

Президент поручил рассмотреть вопрос о расширении полномочий суда присяжных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
Президент России рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду присяжных.

Соответствующий вопрос поставлен в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Ответы от Верховного суда России ждут до 1 июня.

Как отметили в Федеральной палате адвокатов, поручения разработаны с учетом предложений, которые внес вице-президент ФПА России Генри Резник.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Путин согласен вернуть в суды присяжных дела против педофилов и чиновников

Комментируя предложения, Генри Резник выразил мнение, что предстоит довольно напряженная работа и обсуждение президентских поручений, к которому подключаются правоохранительные органы и Верховный суд РФ.

"Необходимо подключаться и Федеральной палате адвокатов, для того чтобы уже достаточно конкретно вносить поправки в действующее законодательство", - сказал вице-президент ФПА РФ. Он убежден, что вероятность реализации предложений достаточно высока. В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что не так давно полномочия присяжных уже были расширены.

"Коллегии присяжных были введены в районных судах, и это в целом положительно сказалось на качестве правосудия, - сказал он. - Вопрос о дальнейшем расширении полномочий судов присяжных обсуждается достаточно давно, и шаги в этом направлении можно только приветствовать".

За полгода суды присяжных оправдали 107 человек, а признали виновными - 375 подсудимых

С 1 июня 2018 года в районных судах появились коллегии из шести присяжных, а в региональных судах коллегии были сокращены до восьми присяжных (ранее в них входило двенадцать человек). Формировать коллегии присяжных стало легче, а количество дел, рассматриваемых ими, расширилось. Но уже тогда многие правоведы говорили, что это только первый шаг: необходимо было решить организационные вопросы с введением коллегий присяжных в районных судах. А после того, как все будет отлажено, уже можно проработать предложения о расширении полномочий судов присяжных, чтобы коллегии созывались чаще.

Кроме того, Верховному суду России предложено проработать вопрос о целесообразности введения следственных судей. Это могут быть специализированные судьи, рассматривающие ходатайства об аресте и жалобы на следствие.

Власть Работа власти Судебная система

Главное сегодня

Минюст обнародовал проект нового КоАП
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам