Президент России рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду присяжных.

Соответствующий вопрос поставлен в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Ответы от Верховного суда России ждут до 1 июня.

Как отметили в Федеральной палате адвокатов, поручения разработаны с учетом предложений, которые внес вице-президент ФПА России Генри Резник.

Комментируя предложения, Генри Резник выразил мнение, что предстоит довольно напряженная работа и обсуждение президентских поручений, к которому подключаются правоохранительные органы и Верховный суд РФ.

"Необходимо подключаться и Федеральной палате адвокатов, для того чтобы уже достаточно конкретно вносить поправки в действующее законодательство", - сказал вице-президент ФПА РФ. Он убежден, что вероятность реализации предложений достаточно высока. В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что не так давно полномочия присяжных уже были расширены.

"Коллегии присяжных были введены в районных судах, и это в целом положительно сказалось на качестве правосудия, - сказал он. - Вопрос о дальнейшем расширении полномочий судов присяжных обсуждается достаточно давно, и шаги в этом направлении можно только приветствовать".

За полгода суды присяжных оправдали 107 человек, а признали виновными - 375 подсудимых

С 1 июня 2018 года в районных судах появились коллегии из шести присяжных, а в региональных судах коллегии были сокращены до восьми присяжных (ранее в них входило двенадцать человек). Формировать коллегии присяжных стало легче, а количество дел, рассматриваемых ими, расширилось. Но уже тогда многие правоведы говорили, что это только первый шаг: необходимо было решить организационные вопросы с введением коллегий присяжных в районных судах. А после того, как все будет отлажено, уже можно проработать предложения о расширении полномочий судов присяжных, чтобы коллегии созывались чаще.

Кроме того, Верховному суду России предложено проработать вопрос о целесообразности введения следственных судей. Это могут быть специализированные судьи, рассматривающие ходатайства об аресте и жалобы на следствие.