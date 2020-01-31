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31.01.2020,  
16:04
Текст:  Алексей Брусилов

Разгром: просаудовские силы понесли серьезные потери в Йемене

Формирования президента Мансура Хади и поддерживающая его саудовская коалиция понесли серьезные потери в боях с силами хуситов йеменского движения "Ансар Аллах".
Фото: KIZILSUNGUR / wikimedia.org
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Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, официальные информационные ресурсы хуситов сообщают о проведении успешного широкомасштабного наступления.

"Бои происходят на стыке провинций Сана, Мариб и Эль-Джауф, где хадисты в свое время пытались прорваться из центрального Йемена к контролируемой хуситами столице - городу Сана, - пояснил Лямин. - Осуществить этот прорыв им так и не удалось, и в итоге сейчас хуситы, похоже, решили полностью ликвидировать образовавшийся тогда выступ, уходящий вглубь подконтрольных им территорий. Стало известно об освобождении 2 500 квадратных километров. То есть практически обнулены все прежние успехи поддерживаемой саудовцами группировки".

В Сети появились видеокадры, свидетельствующие о серьезных потерях, понесенных в боях. На них можно увидеть оставленные палаточные лагеря, укрепления. Также встречаются подбитые и поврежденные автомобили американского производства, в том числе армейские внедорожники Humvee, самоходные артиллерийские установки.

Продемонстрировано большое количество брошенных бронемашин, как относительно современных, вроде южноафриканских колесных БМП Ratel, так и совсем старых, поставленных еще из Советского Союза БТР-152.

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