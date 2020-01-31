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31.01.2020 09:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка из четвертой сотни

Текст: Игорь Зубков

Банк России отозвал лицензию у Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "АПАБАНК", занимавшего 369-е место по активам.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По данным ЦБ, более 70% кредитного портфеля АПАБАНКа представлено проблемными ссудами. Банк скрывал свое реальное положение, занижая величину необходимых резервов и завышая стоимость имущества на своем балансе. В связи с этим ЦБ неоднократно направлял банку предписания.

После того, как по требованию ЦБ АПАБАНК отразил в финансовой отчетности принимаемые кредитные риски и реальную стоимость недвижимости, капитал банка снизился более чем на 40%, возникли основания для мер по предупреждению банкротства, указывает Банк России.

АПАБАНК не был участником системы страхования вкладов.

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