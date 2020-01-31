Число погибших при взрыве под Орлом выросло до четырех

Четвертый пострадавший при взрыве на заводе в Мценске умер в больнице. Спасатели ищут женщину - предположительно, она находится под завалами.

- На данный момент четверо погибших и трое пострадавших, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы правительства Орловской области Вадим Багринцев. Глава региона Андрей Клычков выехал к месту ЧП.

Напомним, сообщение о взрыве газовоздушной смеси на предприятии по выпуску резиновых изделий в Мценске поступило к спасателям в 10 часов. ЧП случилось в строящемся цехе ООО МРК, пожара не последовало, но обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.

Три человека погибли на месте, четверых пострадавших доставили в больницу.

- Под завалами находится женщина, ее ищут, - сообщил ТАСС советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.