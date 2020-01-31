Две современные спортплощадки скоро откроются на юге столицы

В районах Чертаново Южное и Москворечье-Сабурово по многочисленным просьбам жителей построят спортивные площадки. Как сообщили "РГ" в департаменте капремонта столицы, на сегодняшний день готовность составляет 75-80 процентов.

- На Варшавском шоссе строительство объекта подходит к завершению. Здесь уже подведены все инженерные коммуникации, обустроено техническое помещение, возведен гараж для ледового оборудования, полностью готова хоккейная коробка, проведено освещение, поставлен медпункт, - рассказали в пресс-службе. - На этой площадке будет заточка коньков, раздевалка. Осталось завершить работы по внутренней и внешней отделке. Весной на территории высадят белые ивы и калинолистный пузыреплодник.

Вторая такая же площадка расположена на Каширском шоссе. После окончания работ по обустройству административного здания она будет готова к эксплуатации. Весной на территории посадят мелколистные липы, сирень, кизильник и пузыреплодник.

- Хоккейные коробки на обоих объектах оборудованы съемно-разборным бортом. В летний период его можно снимать, и они будут превращаться в поля для игры в мини-футбол, - добавили в пресс-службе.

Все работы планируется завершить в марте 2020 года.