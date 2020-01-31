Область запускает программу "Земский учитель". "В этом году мы планируем привлечь в сельскую местность 37 педагогов", - сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Земский учитель ничем не отличается от уже привычного всем земского доктора - это тоже специалист, уехавший работать в сельскую местность, в поселки городского типа или маленькие города с населением до 50 тысяч человек. За это он получает единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. Одним из главных условий участия в программе является также согласие на дальнейшую работу в школе в течение как минимум пяти лет.

"Ощутимого дефицита в педагогах у нас нет, тем не менее программа "Земский учитель" поможет полностью укомплектовать штат сельских специалистов", - утверждает Каклюгина. В ассортименте вакансий можно найти предложения и из тех поселений, что находятся не слишком далеко от МКАД, так что уезжать за 101-й километр и не придется. К примеру, в Ильинскую школу Раменского округа, который находится сразу за Люберцами, требуется учитель начальных классов. Впрочем, желающие могут отправиться и подальше - скажем, в Совхозную школу Серебряных Прудов, где ждут учителя информатики, в Уваровскую школу Можайска, где будут рады преподавателю истории, или в Ошейкинскую школу Лотошинского округа, где некому учить детей английскому языку. Большого наработанного стажа от потенциальных сельских учителей не трубуется, достаточно небольшого опыта и категории.

Жить в селе всегда тяжелее, чем в городе. Поэтому к сельскому быту специалиста и прилагается миллион. Однако не все собираются менять город на деревню только из-за денего. "Я выросла в малогабаритной хрущевке, где в трешке жили три поколения нашей семьи. Всегда представляла себе, что вырасту - и перееду в свой дом, где будет достаточно места не только людям, но и животным", - рассказывает одна из возможных претенденток на участие в программе - Марина Тесенко. Она сама из Балашихи и обещает уговорить присоединиться коллегу-подружку, у которой своя мотивация: у ребенка обнаружили серьезную аллергию, врачи советуют уехать туда, где воздух чище и машин меньше. Выбрать, кстати, можно не только Подмосковье - в федеральном банке вакансий программы "Земский учитель" более 3,5 тысячи вакансий в 2,5 тысячи школ по всей стране.

Вакансии земских учителей есть и в ближнем Раменском, и в далеком Можайске

В Подмосковье прием документов от соискателей начнется с 3 февраля и продлится до 1 апреля. Затем будет экспертный отбор, результатом которого станет направление на работу. Все подробности участия в программе на сайте областного министерства образования: https://mo.mosreg.ru.