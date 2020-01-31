Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе

Рубеж второго и третьего зимнего месяца в столице - обычно самый холодный в году. Но нынешней аномальной зимой вместо холода будет оттепель. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, 1 и 2 февраля заморозки ожидаются только в ночные часы, днем столбики термометров поднимутся до привычных нынешней зимой +2 градусов, а осадки будут чередоваться в виде снега с дождем. Из двух выходных менее приятной погода ожидается в воскресенье, когда из-за смены фронтов поднимется ветер до 15-16 м/с.

- Но морозец в столицу все-таки придет, так, по долгосрочному прогнозу ждать его стоит с середины будущей недели, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - С этого времени днем воздух начнет остывать до -3…-5 градусов, а ночью подморозит до -9…-13 градусов. Сколько продержится этот морозный период, сказать пока сложно. Но атмосфера не перестроилась на зимнюю волну, поэтому вслед за похолоданием придет новая волна потепления.

Как отмечают метеорологи, уходящий январь хоть и был теплым, но поставил всего три рекорда, а лидером с 8 рекордами остается январь 2007 года. Этот месяц зимы стал самым теплым из всех январей за историю метеонаблюдений в Москве. Именно в тот год в январе столичный воздух потеплел до +8,6 градуса.

А вот первые два месяца нынешней зимы вполне возможно попадут в календарь рекордов. Ведь средняя температура воздуха за два первых месяца составила +0,4 градуса. В предыдущие годы средняя температура воздуха была минусовой.