Москвичи могут записаться в поликлиники на анализы через портал мэра

Москвичи теперь сами могут выбрать дату и время, когда им удобно пройти лабораторные исследования, назначенные врачом. Записаться на анализы можно на портале мэра Москвы в личном кабинете, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зарегистрироваться на mos.ru. Выписанное лечащим врачом направление на лабораторные исследования будет отображаться на странице электронной услуги "Запись к врачу". Для того чтобы назначить удобный день и время для процедуры, нужно нажать на кнопку "Записаться".

"Теперь на сайте mos.ru можно не только записаться на прием к врачу, но и выбрать удобную дату для сдачи анализов, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Результаты будут доступны для врача и пациента онлайн в единой электронной медицинской карте, доступ к которой мы открыли в середине января".

Как отмечает руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, еще у москвичей теперь будет всегда под рукой электронный талон на сдачу анализов. После записи он сохранится в личном кабинете и напомнит горожанам, когда нужно отправиться поликлинику.