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31.01.2020 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найден пятый погибший при взрыве на орловском заводе

Текст: Антон Валагин (Орел)
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Мценске спасатели достали из-под завалов тело женщины. Она стала пятой жертвой взрыва на заводе резиновых изделий.

- По информации на данный момент больше под завалами никого нет. Трое пострадавших находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, их осматривают врачи, - сообщил "Интерфаксу" советник главы Орловской области по СМИ Сергей Лежнев. Спасатели считают, что под обломками рухнувшей кровли строящегося цеха может находиться еще один человек.

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Все погибшие и пострадавшие при взрыве - граждане Турции. Об этом ТАСС сообщили в приемном отделении Мценской районной больницы. СК возбудил уголовное дело по факту ЧП.

Напомним, взрыв на небольшом мценском предприятии, занимающемся выпуском резиновых изделий, произошел в 10 часов. Взорвалась газовоздушная смесь в строящемся цехе. ЧП вызвало обрушение кровли на площади 200 квадратных метров.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область

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