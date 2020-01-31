Найден пятый погибший при взрыве на орловском заводе

В Мценске спасатели достали из-под завалов тело женщины. Она стала пятой жертвой взрыва на заводе резиновых изделий.

- По информации на данный момент больше под завалами никого нет. Трое пострадавших находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, их осматривают врачи, - сообщил "Интерфаксу" советник главы Орловской области по СМИ Сергей Лежнев. Спасатели считают, что под обломками рухнувшей кровли строящегося цеха может находиться еще один человек.

Все погибшие и пострадавшие при взрыве - граждане Турции. Об этом ТАСС сообщили в приемном отделении Мценской районной больницы. СК возбудил уголовное дело по факту ЧП.

Напомним, взрыв на небольшом мценском предприятии, занимающемся выпуском резиновых изделий, произошел в 10 часов. Взорвалась газовоздушная смесь в строящемся цехе. ЧП вызвало обрушение кровли на площади 200 квадратных метров.