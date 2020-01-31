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31.01.2020 00:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ко всему готовы

Создан штаб по контролю за вирусом
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
Оперативный штаб по контролю за коронавирусом создан в Подмосковье. Ни одного случая заболевания коронавирусом в области не выявлено, тем не менее штаб, в который вошли медики, сотрудники Роспотребнадзора и других профильных ведомств, будет работать в ежедневном режиме.
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать симптомы коронавируса

В министерстве здравоохранения ответственно заявляют: все медицинские организации области обеспечены достаточным количеством противовирусных препаратов, а также средствами индивидуальной защиты и расходными материалами для отбора проб и проведения необходимых лабораторных исследований. Разработан четкий алгоритм действий медиков при подозрении у пациента симптомов коронавируса, и персонал всех больниц и поликлиник с ним ознакомлен. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения региона.

На территории аэропортов, расположенных в Московской области, круглосуточно дежурят медицинские бригады территориального центра медицины катастроф. Их усилили сотрудниками, знающими китайский язык, чтобы при необходимости они могли узнать у прилетевших из Китая граждан, не посещали ли они город Ухань и не было ли у них контактов, способных спровоцировать заражение. Сотрудников со знанием китайского рекомендовано иметь и на подстанциях Скорой помощи.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Распространение нового коронавируса

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