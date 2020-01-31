Преступники обчищали банковские ячейки, сделав заранее слепки с ключей

"Оперативникам уголовного розыска столичного главка МВД России удалось вычислить банду слесарей, которые разбогатели на изготовлении дубликатов ключей от банковских ячеек и кражах оттуда крупных сумм. Группировка состояла из жителей Свердловской области, роли каждого были четко распределены", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды сразу нескольких ячеек в кредитных организациях. "Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Через какое-то время подозреваемые снова снимали ячейку в этом отделении банка и незаметно вскрывали изготовленными копиями ключей уже чужие банковские сейфы, и похищали их содержимое", - пояснила представитель МВД.
В Москве и Екатеринбурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, в том числе лидера "банды слесарей". При обысках у него нашли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Также у него были обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.
По предварительным данным, преступники успели похитить более 2,6 млн долларов.