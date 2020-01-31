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31.01.2020 00:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банда слесарей

Преступники обчищали банковские ячейки, сделав заранее слепки с ключей
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
Довольно необычную банду накрыли московские полицейские. Злоумышленники использовали, казалось бы, нехитрый, но, как оказалось, достаточно действенный способ кражи. Он позволил им опустошить десятки банковских ячеек.

"Оперативникам уголовного розыска столичного главка МВД России удалось вычислить банду слесарей, которые разбогатели на изготовлении дубликатов ключей от банковских ячеек и кражах оттуда крупных сумм. Группировка состояла из жителей Свердловской области, роли каждого были четко распределены", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды сразу нескольких ячеек в кредитных организациях. "Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Через какое-то время подозреваемые снова снимали ячейку в этом отделении банка и незаметно вскрывали изготовленными копиями ключей уже чужие банковские сейфы, и похищали их содержимое", - пояснила представитель МВД.

В Москве и Екатеринбурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, в том числе лидера "банды слесарей". При обысках у него нашли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Также у него были обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.

По предварительным данным, преступники успели похитить более 2,6 млн долларов.

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