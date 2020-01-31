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Проект: В регионах

"Россети Центр" усиливает борьбу с коррупционными проявлениями

29 января сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области при участии блока безопасности компании "Россети Центр" при получении взятки в особо крупном размере за незаконное технологическое присоединение потребителя задержан начальник района электрических сетей филиала "Россети Центр Липецкэнерго". СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). В настоящее время по данному факту осуществляются следственные мероприятия.

"Россети Центр" ведет последовательную и бескомпромиссную борьбу с коррупционными проявлениями в компании. Подразделения блока безопасности проводят большую работу по выявлению, пресечению и полному искоренению таких фактов, в том числе - при эффективном сотрудничестве с правоохранительными органами, добиваясь справедливого наказания для всех без исключения виновных в противоправных действиях.

Для приема сообщений о фактах (или угрозы их возникновения) коррупции и нарушения корпоративной этики в "Россети Центр" действует "Линия доверия". В случае, если Вам стало известно о подобных фактах, просим сообщать о них по телефону +7 (495) 747 9299, или на адрес электронной почты doverie@mrsk-1.ru.

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