Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с премией Transport Ticketing Global

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил транспортный комплекс столицы с получением престижной награды международной премии Transport Ticketing Global за "Лучшую умную билетную систему - 2020". Об этом глава города написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Transport Ticketing Global - это крупнейшая международная премия, на которой лидеры транспортной отрасли выбирают лучшие проекты в области развития билетных решений. В этом году церемония награждения победителей прошла 28 января в Лондонском музее естественных наук.

"Транспортный комплекс Москвы взял главную награду международной премии Transport Ticketing Global за "Лучшую умную билетную систему - 2020", - написал Сергей Собянин.

- Подведение итогов проходило в Лондоне. Мы боролись за первое место с серьезными конкурентами. Среди них крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn, оператор ж/д транспорта Манчестера".

По его словам, карта "Тройка" как отдельный проект вошла еще в список финалистов в номинации "Лучшая технология". "Жюри отметило проект Единого диспетчерского центра #мосметро среди "Лидеров цифровизации" и передовые клиентские сервисы нашего метро", - добавил Сергей Собянин. По его словам, это отличный результат.