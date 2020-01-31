Новости

Двое неизвестных попытались прорваться в резиденцию Трампа во Флориде 21:57
Росстат: Цены на бензин в России за год выросли на 4,3% 21:53
В Китае нашли чудо-снадобье против коронавируса 21:34
Собянин: В Москве откроют поликлинику нового стандарта 21:04
Новак оценил опасность коронавируса для соглашения ОПЕК+ 20:41
Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта 20:27
Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть 20:08
Борис Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit 20:05
Минпромторг: Россия поможет Китаю в борьбе с коронавирусом 19:44
Мосгорсуд оставил в силе приговор трем участникам несанкционированной акции 19:40
Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом 19:40
Единая Лига объявила окончательные составы на Матч всех Звезд 19:36
Горбачев назвал оскорблением памяти погибших слова Зеленского о войне 19:17
МИД: Пекин проинформирован о начале эвакуации россиян 19:15
В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры 19:07
Роспотребнадзор заявил о полном контроле за ситуацией с коронавирусом в РФ 18:56
Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса 18:55
Ученые научились с помощью витаминов искать фенолы в колбасе 18:53
Астрономы заявили об обнаружении загадочных трещин во Вселенной 18:50
Житель Архангельска убил и съел трех человек 18:22
В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников 18:20
Монета в честь Brexit моментально стала нумизматической редкостью 18:17
Видео: В США раскопали кость размером с человека 18:15
Эксперт: нас ждет битва между Skoda Karoq и Kia Seltos 18:12
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 21:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: В Москве откроют поликлинику нового стандарта

Текст: Сергей Бабкин

На севере Москвы построена поликлиника, который будет работать по новому столичному стандарту. Она способна принять за рабочий день до 250 детей и до 500 взрослых. "Все работы в здании завершены, - рассказал мэр Сергей Собянин на встрече с жителями Бегового района. - Надеюсь, в течение 2-3 месяцев клиника получит все необходимые лицензии и начнет работать".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Москвичи могут записаться в поликлиники на анализы через портал мэра
В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры

Как и все соцобъекты, построенные в Москве в последние годы, поликлиника на Ленинградском проспекте, 18а выделяется даже внешне. Шестиэтажное здание составлено из цветных блоков, которые сразу заметны на фоне местной застройки. Но для жителей севера, безусловно, важнее ее "начинка", которая тут тоже на достойном уровне.

"Мы переведем сюда две районных поликлиники, которые работали в не самых лучших условиях, - уточнил Собянин. - Например, взрослая амбулатория размещалась на первом этаже жилого дома. А детская - в бывшей богадельне, памятнике архитектуры".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Прибывшие в Москву студенты из Китая будут ежедневно проходить медосмотр

Соседство в новом шестиэтажном здании будет удачным. Входы в детское и взрослое отделения - отдельные. В детской части работает отделение профилактики с кабинетами "Здоровое детство", кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, комнаты физиотерапевтов, хирургический блок, дневной стационар. Есть и специальные смотровые боксы для ребят с симптомами инфекционных заболеваний. Столь же функциональна и взрослая часть. К тому же в поликлинике оборудовано отделение лучевой диагностики, общее для взрослых и детей.

Напомним, что все поликлиники в Москве приводят к стандарту, разработанному в прошлом году. Главный тезис - медпомощь нужно оказывать согласно мировым требованиям. В связи с этим аналоговое оборудование меняется на цифровое. Диагностика - на том же этаже, где и сам лечащий профильный врач. За каждым филиалом закреплены по восемь узких специалистов наиболее востребованных профилей. А в головных поликлиниках, если потребуется, проведут более детальную диагностику.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом
Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта
Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть
Facebook и Twitter в России грозят многомиллионные штрафы
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам