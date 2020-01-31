Собянин: В Москве откроют поликлинику нового стандарта

На севере Москвы построена поликлиника, который будет работать по новому столичному стандарту. Она способна принять за рабочий день до 250 детей и до 500 взрослых. "Все работы в здании завершены, - рассказал мэр Сергей Собянин на встрече с жителями Бегового района. - Надеюсь, в течение 2-3 месяцев клиника получит все необходимые лицензии и начнет работать".

Как и все соцобъекты, построенные в Москве в последние годы, поликлиника на Ленинградском проспекте, 18а выделяется даже внешне. Шестиэтажное здание составлено из цветных блоков, которые сразу заметны на фоне местной застройки. Но для жителей севера, безусловно, важнее ее "начинка", которая тут тоже на достойном уровне.

"Мы переведем сюда две районных поликлиники, которые работали в не самых лучших условиях, - уточнил Собянин. - Например, взрослая амбулатория размещалась на первом этаже жилого дома. А детская - в бывшей богадельне, памятнике архитектуры".

Соседство в новом шестиэтажном здании будет удачным. Входы в детское и взрослое отделения - отдельные. В детской части работает отделение профилактики с кабинетами "Здоровое детство", кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, комнаты физиотерапевтов, хирургический блок, дневной стационар. Есть и специальные смотровые боксы для ребят с симптомами инфекционных заболеваний. Столь же функциональна и взрослая часть. К тому же в поликлинике оборудовано отделение лучевой диагностики, общее для взрослых и детей.

Напомним, что все поликлиники в Москве приводят к стандарту, разработанному в прошлом году. Главный тезис - медпомощь нужно оказывать согласно мировым требованиям. В связи с этим аналоговое оборудование меняется на цифровое. Диагностика - на том же этаже, где и сам лечащий профильный врач. За каждым филиалом закреплены по восемь узких специалистов наиболее востребованных профилей. А в головных поликлиниках, если потребуется, проведут более детальную диагностику.