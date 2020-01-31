В Московском театре Олега Табакова появился "Голубой щенок"

Очень может быть, что через несколько лет кто-нибудь напишет длинный-предлинный текст о мастерстве артиста Артура Касимова (под заголовком "Как черт из Табакерки"). Но сегодня он играет котика из коробочки в "Голубом щенке" - первом спектакле для детей, поставленном на сцене Московского театра Олега Табакова. И это тоже очень счастливая история.

Не секрет, что этот театр делал свои первые шаги во дворце пионеров имени Крупской и в скором времени переселился в подвал. Если мыслить математически, кто-то из этих пионеров сегодня уже начинающий прадедушка или прабабушка. Там учили не только замечательно играть, но и стремительно взрослеть. На долгое время этот театр стал элитарным. Предлагаемые обстоятельства места способствовали. На театральной карте Москвы трудно было найти что-либо более отдаленное от "тюзятины" в различных ее проявлениях.

Мультфильм "Голубой щенок" по мотивам венгерской сказки, сразу и, наверное, навсегда ставший общенародным хитом, тоже всем своим существом "тюзятине" противостоял. Щенок в нем похож на Чарли Чаплина, Кот на Андрея Миронова, Моряк на Александра Градского кисти Марка Шагала. А все вместе они очень напоминают разноцветные кляксы на промокашке. Этот мультик, казалось бы, изначально был создан преимущественно для существования в аудиоформате, его редко показывали по телевизору целиком, но по праздникам и выходным вокальные нарезки оттуда неизменно радовали телезрителей наряду с - как мы сказали бы сейчас - саундтреками из кино- и телефильмов. Особенно часто звучал зонг Рыбы-пилы: "Это дело я люблю, все на свете я пилю". Взрослых это неизменно веселило, а детям казалось, что это рыба поет "и где я люблю".

Сейчас мало кто помнит, что среди создателей мультфильма был хореограф Андрей Дрознин, который, к счастью, до сих пор учит красиво двигаться начинающих артистов. Но в Табакерке об этом никогда не забывали, потому что он был одним из ее первых педагогов еще с пионерских времен. И вот теперь, когда "Табакерка" переехала из подвала в большой дом (похожий на фантастический лес), в котором предусмотрена крохотная детская комнатка для тех, кто не дорос для зрительного зала, но любит играть, или для тех, кто дорос, но немного устал, - так вот, теперь здесь наконец-то можно принимать юных зрителей всех возрастов. Так, чтобы они ощущали себя в театре, как дома. Даже лучше.

Пластика у Кота из этой театральной сказки точно такая же, как у Андрея Миронова (хореограф Николай Реутов). И поет он те же самые песни (музыкальный руководитель и автор аранжировок - Андрей Самсонов). И актеру очень к лицу эта роль, но голос у него свой собственный.

А слово "римейк" применительно к данному спектаклю использовать не хочется. Андрей Таратухин - выпускник петербургского Театра юношеского творчества, актер, сценарист, а теперь еще и детский драматург - придумал очень современную и при этом долгоиграющую историю (всего на 55 минут), где много воздуха. Где есть простор для импровизации. Где предприимчивый Кот - звезда театра Куклачева - с целью улучшения своих жилищных условий сам себя отправляет по почте в коробочке в Лондон на съемки рекламного ролика. Коробочка теряется на острове Собак, ее находит очень любопытный и деятельный домашний Щенок, с которым не хотят дружить дворовые псы. Даже не столько потому, что Щенок голубой (один из псов зеленого цвета, а остальные похожи на хвостатых не пойми кого), - сколько потому, что щенок еще совсем маленький, добрый, совсем бесхитростный и очень храбрый. Ему стоит огромных трудов обрести друзей, но врагов у него нет, и в пределах этой сказки не будет.

Режиссер Никита Владимиров (он приходится внуком несравненной Алисе Фрейндлих, озвучившей мультяшного Щенка) с помощью художников подарил главному персонажу облик типичной тюзовской зверюшки-травестюшки (Дарья Безсонова / Ангелина Пахомова / Анастасия Чернышова), которая проходит путь от "не такой как все" - к тому, чтобы "быть единственным и неповторимым собой, но вместе со всеми".

Вообще, за исключением смешного, виртуозно неуклюжего Моряка (Владислав Наумов), все персонажи здесь (даже Яна Сексте, Рыба-пила) - нестрашные, но неведомые зверушки, произносящие очень много взрослых слов. Например, "СНИЛС" или "аллергия". В глубине души все они тоже хотят дружить, быть принятыми и понятыми, петь и смеяться, как дети. Временами у них это получается, и тогда начинает звучать лейтмотив "Желтой подводной лодки".

Очень может быть, что современные дети именно так видят современных взрослых. И в такие моменты хотят и могут задавать взрослым очень разные вопросы. Могут спросить, например, что такое гастрит. Или - что за мелодия звучит. Хотя в глубине души уже почти догадываются сами.

Взрослые без труда обнаруживают у этой истории двойное дно. Зрители, независимо от возраста, опыта и багажа, постигают или открывают на этом спектакле заново азбуку театрального зрителя, общепринятые правила веселой театральной этики. Что совсем нелишне - учитывая разнообразие современного театра, не говоря о жизни. И тогда слова - "я уважаю пирата" - "а я уважаю кота" - становятся формулой толерантности. И тогда оказывается, что Пират (Александр Фисенко) вовсе не злой, а ранимый, потому что рыжий. И это тоже очень красивый цвет, и он очень нравится жене Пирата - Рыбе-пиле. Почти до самозабвения нравится. Это как любовь с первого взгляда. Раз и навсегда.

А начинается история с того, что зрителям представляют режиссера. Но он ничего не говорит. Он безответственно лает. Все, что он хотел сказать, можно увидеть в спектакле. На авансцену выходит Щенок и показывает зрителям, как легко и послушно поднимается и опускается занавес. Зрители и сами могут попробовать - и у них это волшебным образом получается.

Здесь легко получается практически все. Трудно только сказать, кто в этом спектакле главный. Тут каждый из присутствующих - на сцене и в зале - необходим и незаменим.