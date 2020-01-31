В Москве благоустроят территории у девяти строящихся станций метро БКЛ

Комплекс городского хозяйства Москвы проведет работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности девяти строящихся в настоящее время станций метро. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Все 9 станций расположены на Большой кольцевой линии метро - "Аминьевское шоссе", "Рубцовская", "Стромынка", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Улица Новаторов", "Воронцовская", "Зюзино", "Улица Народного ополчения". Станции расположены в зонах сформировавшейся жилой застройки, их суточный пассажиропоток составит почти 3 млн человек. Работы будут проводить в 2020 и 2021 годах.

"Основное внимание будет уделено созданию и обустройству удобных пешеходных маршрутов и зон отдыха. Так все тротуары заасфальтируют, освещение сделают энергоэффективным, высадят новые деревья и кустарники на прилегающих к станциям метро территориях. Кроме того, отремонтируют проезжую часть и организуют автомобильные парковки", - уточнил Петр Бирюков.

К слову, работы запланированы и около уже существующей станции метро - "Бутырская". Общая площадь благоустройства территорий, прилегающих к 10 станциям метро, составит более 150 га.