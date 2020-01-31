В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры

Ежедневные медосмотры в общежитиях будут проходить студенты, которые вернулись в Москву с каникул из Китая. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что такое решение принял сегодня оперативный штаб. В свою очередь Совет ректоров московских вузов рекомендует не пропускать такие осмотры и не покидать общежитий. Проходить медосмотры будут в 34 общежитиях по просьбе учебных заведений. Проводить их будут медработники департамента здравоохранения Москвы.

Напомню, ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал вузам продлить до 1 марта каникулы для китайских студентов.

По словам Анастасии Раковой, накануне в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы с признаками ОРВИ были доставлены 10 человек, из них четверо - граждане КНР. Короновируса у них не выявили.

"В Москве нет случаев новой коронавирусной инфекции", - подчеркнула она.

Светлана Сметанина, главный внештатный специалист по инфекционным болезням сообщила, что новый вирус не обладает высокой вирулентностью, что делает маловероятным возможность заразиться им, например, в общественном транспорте. То есть активно от человека к человеку, как это обычно бывает с гриппом, он не передается. Чтобы заболеть коронавирусом, должен быть контакт, как говорят наши коллеги из Китая, с дикими животными, точно не установлено. Какими именно, они не говорят. И должен быть тесный контакт непосредственно с пациентом, больным именно этим вирусом. Тест-системами для выявления этого вируса российская столица обеспечена.