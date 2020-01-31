Ветераны с временной регистрацией будут ездить по области бесплатно

Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Подмосковье расширят транспортную льготу. В частности, право бесплатного проезда на общественном транспорте получат те из них, кто имеет в области лишь временную регистрацию. Такой законопроект в настоящий момент разрабатывают депутаты Московской областной Думы.

"В Подмосковье сегодня выстроена комплексная система мер поддержки участников и ветеранов войны. Им компенсируют все жилищно-коммунальные платежи и расходы на сотовую связь, они получают другие льготы, ежемесячные выплаты и выплаты, приуроченные к праздникам. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется свыше 30 миллиардов рублей", - говорит спикер областного парламента Игорь Брынцалов. Своих ветеранов Великой Отечественной войны, которых, к слову, в области осталось порядка 40 тысяч, власти окружают всяческой заботой. Но есть еще и не свои - у которых постоянная регистрация где-то в другом субъекте страны, а живут они в Подмосковье. Лечатся в областном госпитале для ветеранов, гостят у детей и внуков. И вынуждены платить за проезд в общественном транспорте, потому что формально живут в другом регионе и пользуются транспортными льготами там.

"Но 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, в этом году мы отмечаем 75-летний юбилей Великой Победы. И, конечно, в этот особенный год хочется предусмотреть для ветеранов дополнительные меры социальной поддержки", - продолжает Брынцалов. Он добавляет, что законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов уже в феврале. Воспользоваться новой льготой смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, имеющие временную регистрацию на территории Московской области.