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31.01.2020 01:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гости званные

Ветераны с временной регистрацией будут ездить по области бесплатно
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Подмосковье расширят транспортную льготу. В частности, право бесплатного проезда на общественном транспорте получат те из них, кто имеет в области лишь временную регистрацию. Такой законопроект в настоящий момент разрабатывают депутаты Московской областной Думы.
Делить ветеранов на своих и чужих в регионе не стали. Фото: РИА Новости Делить ветеранов на своих и чужих в регионе не стали. Фото: РИА Новости
Делить ветеранов на своих и чужих в регионе не стали. Фото: РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Владимир Путин дал поручение по выплатам ветеранам ВОВ

"В Подмосковье сегодня выстроена комплексная система мер поддержки участников и ветеранов войны. Им компенсируют все жилищно-коммунальные платежи и расходы на сотовую связь, они получают другие льготы, ежемесячные выплаты и выплаты, приуроченные к праздникам. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется свыше 30 миллиардов рублей", - говорит спикер областного парламента Игорь Брынцалов. Своих ветеранов Великой Отечественной войны, которых, к слову, в области осталось порядка 40 тысяч, власти окружают всяческой заботой. Но есть еще и не свои - у которых постоянная регистрация где-то в другом субъекте страны, а живут они в Подмосковье. Лечатся в областном госпитале для ветеранов, гостят у детей и внуков. И вынуждены платить за проезд в общественном транспорте, потому что формально живут в другом регионе и пользуются транспортными льготами там.

"Но 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, в этом году мы отмечаем 75-летний юбилей Великой Победы. И, конечно, в этот особенный год хочется предусмотреть для ветеранов дополнительные меры социальной поддержки", - продолжает Брынцалов. Он добавляет, что законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов уже в феврале. Воспользоваться новой льготой смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, имеющие временную регистрацию на территории Московской области.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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