Подмосковье не будет ждать отведенных регионам трех лет, в течение которых все школьники младших классов должны быть обеспечены горячим питанием. В школах области оно появится с 1 сентября 2020 года, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"В своем Послании президент акцентировал внимание на бесплатном горячем питании для начальной школы. Мы планируем выполнить поручение досрочно. Это дополнительная забота государства о наших детях", - сказал Воробьев накануне, выступая с ежегодным обращением к жителям. Уже подсчитано, что на школьные обеды одного младшеклассника каждая семья тратит в среднем порядка 12 тысяч рублей в год. А если детей двое, что бывает нередко? Теперь эти деньги со спокойным сердцем можно будет потратить на что-то другое.

А чтобы родители были уверены в том, что питание в школах будет не только бесплатным, но и вкусным, их пригласят на дегустацию. Начиная со следующей недели у родителей подмосковных школьников появится возможность посетить столовые и отведать то, что их детям предлагают на завтрак и обед.

Как утверждают в региональном министерстве образования, процент жалоб на школьное питание в Подмосковье невелик - меньше 1 процента родителей недовольны тем, что их дети едят в школе. "При этом родители, как правило, делают выводы со слов детей, так как сами не могут попробовать эту еду. Мы дадим им такую возможность", - говорит министр образования области Ирина Каклюгина.

Как это сделать, понятно - за основу возьмут опыт, который уже существует в одной из школ Электростали. Там родители, устав от детских жалоб на холодные и невкусные обеды, однажды потребовали отчета о том, чем кормят учеников между уроками. И тогда классные руководители начали составлять графики посещения школьной столовой, выделив каждому классу квоту на совместные трапезы с родителями. Готовить, кстати, после этого стали намного лучше.

Каклюгина пообещала, что графики посещения школьных столовых будут составляться так, чтобы каждый родитель мог хотя бы раз в течение года попробовать то, чем кормят их чадо.

После посещения столовой можно будет с помощью специального QR-кода перейти на портал "Добродел" в раздел, посвященный школьному питанию. Там родителей попросят оставить пожелания по качеству и меню. "Также мы запустим чат-бот. И все поступившие туда жалобы и предложения будем отправлять непосредственно поставщику питания", - продолжает Каклюгина.

С поставщиками, кстати, тоже усилят работу. Их в Подмосковье порядка 100, и в свете поручения президента обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников младших классов объем работы у них значительно вырастет.

Подсчитано, что на школьные обеды одного младшеклассника каждая семья тратит в среднем порядка 12 тысяч рублей в год

"Поэтому мы будем вести открытый рейтинг поставщиков. И если кто-то из них станет недобросовестно исполнять свои обязанности, это будет отражено в рейтинге", - уточнила министр. Директора школ могут видеть, какую позицию в рейтинге занимает поставщик, и более внимательно подходить к заключению с ним контрактов. В Подмосковье уже были случаи, когда недобросовестные поставщики укладывали детей на больничные койки целыми классами.

Рейтинг поставщиков будет размещен на сайте областного министерства образования. С обязательным обновлением раз в квартал.

Кстати

В этом году в Одинцовском округе Подмосковья на территории парка "Патриот" откроют военно-патриотический центр, который будет принимать детей со всего Московского региона. В центре будут обучаться ребята до 15 лет, в том числе и из трудных семей. Старт проекта, над которым совместно работают Министерство обороны РФ и власти Москвы и области, намечен на 1 сентября.