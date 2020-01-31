Новости

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве 00:42
Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана 00:39
На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 30.01.2020
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 30.01.2020
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 30.01.2020
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 30.01.2020
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 30.01.2020
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 30.01.2020
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 30.01.2020
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 30.01.2020
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 30.01.2020
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 30.01.2020
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 30.01.2020
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 30.01.2020
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 30.01.2020
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 30.01.2020
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 30.01.2020
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 30.01.2020
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 30.01.2020
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 30.01.2020
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 30.01.2020
Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа 30.01.2020
Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника 30.01.2020
В Москве девочка заявила об исчезновении своих родителей 30.01.2020
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти 30.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
31.01.2020 00:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первое, второе и совет

Все младшие школьники будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
Подмосковье не будет ждать отведенных регионам трех лет, в течение которых все школьники младших классов должны быть обеспечены горячим питанием. В школах области оно появится с 1 сентября 2020 года, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Угостить маму школьной кашей скоро сможет каждый подмосковный ученик. Фото: РИА Новости Угостить маму школьной кашей скоро сможет каждый подмосковный ученик. Фото: РИА Новости
Угостить маму школьной кашей скоро сможет каждый подмосковный ученик. Фото: РИА Новости

"В своем Послании президент акцентировал внимание на бесплатном горячем питании для начальной школы. Мы планируем выполнить поручение досрочно. Это дополнительная забота государства о наших детях", - сказал Воробьев накануне, выступая с ежегодным обращением к жителям. Уже подсчитано, что на школьные обеды одного младшеклассника каждая семья тратит в среднем порядка 12 тысяч рублей в год. А если детей двое, что бывает нередко? Теперь эти деньги со спокойным сердцем можно будет потратить на что-то другое.

А чтобы родители были уверены в том, что питание в школах будет не только бесплатным, но и вкусным, их пригласят на дегустацию. Начиная со следующей недели у родителей подмосковных школьников появится возможность посетить столовые и отведать то, что их детям предлагают на завтрак и обед.

Как утверждают в региональном министерстве образования, процент жалоб на школьное питание в Подмосковье невелик - меньше 1 процента родителей недовольны тем, что их дети едят в школе. "При этом родители, как правило, делают выводы со слов детей, так как сами не могут попробовать эту еду. Мы дадим им такую возможность", - говорит министр образования области Ирина Каклюгина.

Фото: mangpor_2004 / istock
Названы три главных "цифровых" риска для школы

Как это сделать, понятно - за основу возьмут опыт, который уже существует в одной из школ Электростали. Там родители, устав от детских жалоб на холодные и невкусные обеды, однажды потребовали отчета о том, чем кормят учеников между уроками. И тогда классные руководители начали составлять графики посещения школьной столовой, выделив каждому классу квоту на совместные трапезы с родителями. Готовить, кстати, после этого стали намного лучше.

Каклюгина пообещала, что графики посещения школьных столовых будут составляться так, чтобы каждый родитель мог хотя бы раз в течение года попробовать то, чем кормят их чадо.

После посещения столовой можно будет с помощью специального QR-кода перейти на портал "Добродел" в раздел, посвященный школьному питанию. Там родителей попросят оставить пожелания по качеству и меню. "Также мы запустим чат-бот. И все поступившие туда жалобы и предложения будем отправлять непосредственно поставщику питания", - продолжает Каклюгина.

С поставщиками, кстати, тоже усилят работу. Их в Подмосковье порядка 100, и в свете поручения президента обеспечить горячим питанием всех без исключения учеников младших классов объем работы у них значительно вырастет.

Подсчитано, что на школьные обеды одного младшеклассника каждая семья тратит в среднем порядка 12 тысяч рублей в год

"Поэтому мы будем вести открытый рейтинг поставщиков. И если кто-то из них станет недобросовестно исполнять свои обязанности, это будет отражено в рейтинге", - уточнила министр. Директора школ могут видеть, какую позицию в рейтинге занимает поставщик, и более внимательно подходить к заключению с ним контрактов. В Подмосковье уже были случаи, когда недобросовестные поставщики укладывали детей на больничные койки целыми классами.

Рейтинг поставщиков будет размещен на сайте областного министерства образования. С обязательным обновлением раз в квартал.

Кстати

В этом году в Одинцовском округе Подмосковья на территории парка "Патриот" откроют военно-патриотический центр, который будет принимать детей со всего Московского региона. В центре будут обучаться ребята до 15 лет, в том числе и из трудных семей. Старт проекта, над которым совместно работают Министерство обороны РФ и власти Москвы и области, намечен на 1 сентября.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Минюст обнародовал проект нового КоАП
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года