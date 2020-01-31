Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта

Пресненский суд Москвы отправил в следственный изолятор замначальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгения Кузина. Он руководил управлением по раскрытию и сопровождению резонансных преступлений Главного управления уголовного розыска МВД России.

Евгению Кузину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Расследованием занимается СК РФ по Москве. Сумма взятки - более 300 тысяч долларов. По неофициальным данным, столько стоило непривлечение к уголовной ответственности некого гражданина. Подробностей о взяткодателе пока нет.

Имя его соучастника поначалу не называли, но известно он так же арестован судом. Позже стало известно, что речь идет о пенсионере Игоре Фролове. По предварительным данным, это пенсионер, который так же работал в правоохранительных органах. Ему предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).