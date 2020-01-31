Новости

Определен состав сборной России по фигурному на чемпионат мира 01:01
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве 00:42
Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана 00:39
На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 30.01.2020
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 30.01.2020
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 30.01.2020
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 30.01.2020
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 30.01.2020
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 30.01.2020
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 30.01.2020
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 30.01.2020
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 30.01.2020
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 30.01.2020
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 30.01.2020
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 30.01.2020
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 30.01.2020
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 30.01.2020
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 30.01.2020
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 30.01.2020
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 30.01.2020
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 30.01.2020
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 30.01.2020
Россиянка арестована в Корее по обвинениям в покушении на убийство мужа 30.01.2020
Украинский боксер лишен лицензии и гонорара за бой за укус соперника 30.01.2020
В Москве девочка заявила об исчезновении своих родителей 30.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
31.01.2020 00:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рассказано верно

Жителям предлагают записать видеоролик к Дню Победы
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
В последний день января в Подмосковье начнется акция, приуроченная к празднованию грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости региона смогут записать видеообращение с рассказом о своих воевавших родных.

Накануне 9 Мая в подмосковном поселке Петрищево Рузского округа области будет открыт большой музейный комплекс "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. На территории комплекса площадью 2 тысячи квадратных метров расположатся семь тематических залов. Их наполнение продумано так, чтобы посещение музея стало единой историей: в одном зале расскажут о том, как страна жила до начала войны, в другом воспроизведен быт Петрищева и Зоиной семьи, третий рассказывает о ее деятельности в партизанском отряде. Есть зал, посвященный обороне Москвы. А один из залов решено сделать мультимедийным, в нем расположится видеотека с рассказами о героях тех дней - воевавших и работавших в тылу, вернувшихся с фронта и навсегда оставшихся на поле брани, переживших блокаду и плен, словом, обо всех, кого коснулась война. Авторами видеороликов может стать каждый из нас.

В Париже проходит уникальная выставка "Путь к Победе"

"В 630 библиотеках, 12 государственных музеях, филиалах телекомпании 360 в Химках, Балашихе, Дубне, Истре, Солнечногорске, Одинцове и Ногинске, а также в Открытой студии телекомпании в Доме правительства Московской области в Красногорске будут смонтированы видеозоны для записи рассказов о своих героях войны", - говорит министр культуры Подмосковья Елена Харламова. Видеозоны должны стать подобием цифрового "Бессмертного полка", поэтому фотографии героев приветствуются. Потом все ролики смонтируют в единый фильм, который в режиме нон-стоп будет транслироваться в мультимедийном зале Петрищевского музея. "Когда-нибудь в музей придут наши внуки и правнуки. И увидят своих родных, услышат историю Победы из уст обычных людей. Этот проект станет неким порталом в будущее", - уверена Харламова.

А 9 Мая все записанные видеоролики будут "покидать" стены музея и транслироваться на мультиэкранах в парках и на фасадах домов.

Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область 75-летие Победы

Главное сегодня

Минюст обнародовал проект нового КоАП
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года