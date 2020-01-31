В последний день января в Подмосковье начнется акция, приуроченная к празднованию грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости региона смогут записать видеообращение с рассказом о своих воевавших родных.

Накануне 9 Мая в подмосковном поселке Петрищево Рузского округа области будет открыт большой музейный комплекс "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. На территории комплекса площадью 2 тысячи квадратных метров расположатся семь тематических залов. Их наполнение продумано так, чтобы посещение музея стало единой историей: в одном зале расскажут о том, как страна жила до начала войны, в другом воспроизведен быт Петрищева и Зоиной семьи, третий рассказывает о ее деятельности в партизанском отряде. Есть зал, посвященный обороне Москвы. А один из залов решено сделать мультимедийным, в нем расположится видеотека с рассказами о героях тех дней - воевавших и работавших в тылу, вернувшихся с фронта и навсегда оставшихся на поле брани, переживших блокаду и плен, словом, обо всех, кого коснулась война. Авторами видеороликов может стать каждый из нас.

"В 630 библиотеках, 12 государственных музеях, филиалах телекомпании 360 в Химках, Балашихе, Дубне, Истре, Солнечногорске, Одинцове и Ногинске, а также в Открытой студии телекомпании в Доме правительства Московской области в Красногорске будут смонтированы видеозоны для записи рассказов о своих героях войны", - говорит министр культуры Подмосковья Елена Харламова. Видеозоны должны стать подобием цифрового "Бессмертного полка", поэтому фотографии героев приветствуются. Потом все ролики смонтируют в единый фильм, который в режиме нон-стоп будет транслироваться в мультимедийном зале Петрищевского музея. "Когда-нибудь в музей придут наши внуки и правнуки. И увидят своих родных, услышат историю Победы из уст обычных людей. Этот проект станет неким порталом в будущее", - уверена Харламова.

А 9 Мая все записанные видеоролики будут "покидать" стены музея и транслироваться на мультиэкранах в парках и на фасадах домов.