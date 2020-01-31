Авиасообщение между Сахалином и Курилами прервано из-за циклона

Сильная метель в нескольких районах Сахалинской области стала причиной отмены авиарейсов, связывающих Сахалин с островами Итуруп и Кунашир.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска, 31 января отменен вылет рейсов из областного центра в Курильск и Южно-Курильск. Не состоится в этот день и прилет воздушных судов из курильских аэропортов.

По остальным направлениям полеты выполняются, некоторые рейсы задержаны.

В районе южно-сахалинского аэродрома в середине дня наблюдался сильный ливневый снег и северный ветер 15-20 метров в секунду. Видимость составляла 250 метров.

Циклон, охвативший шесть районов области, не нарушил электроснабжение населенных пунктов, отметили в пресс-службе МЧС России по региону.

Паромная переправа Ванино-Холмск и островная железная дорога работают в обычном режиме.

В школах трех районов области отменены занятия.