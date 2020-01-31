В Забайкалье придут 40-градусные морозы

Начало следующего месяца выдастся по-настоящему морозным для Забайкальского края. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС со ссылкой на Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- С 3 по 6 февраля на территории края ожидается понижение ночных температур до минус 34-39 градусов Цельсия, - рассказали в ведомстве.

В северных районах температура воздуха может опуститься до минус 45 градусов.

Спасатели просят забайкальцев не выходить из дому в сильный мороз без особой на то необходимости.