В Комсомольске-на-Амуре спасли двоих замерзших людей на лыжной базе

В Комсомольске-на-Амуре спасли замерзающих мужчину-инвалида и молодую женщину.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, днем 30 января поступила информация, что в районе лыжной базы Хапсоль двое человек от холода не могут самостоятельно двигаться.

"Люди были в невменяемом состоянии, к тому же, мужчина - инвалид, без ноги. И нет возможности "скорой помощи" проехать к месту, где находились пострадавшие", - говорится в сообщении.

Дежурная смена хабаровского отряда спасателей обнаружила молодую женщину, а инвалида местные жители посадили на санки и повезли к врачам.

Подробности инцидента будут выяснять правоохранительные органы.