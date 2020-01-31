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31.01.2020 09:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приамурье на границе с КНР откроют "коридор" для россиян

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Пункт пропуска на российско-китайской границе в Амурской области временно откроют для россиян.

В связи с распространяющимся в КНР коронавирусом правительство РФ приняло решение закрыть границу с Китаем в пяти дальневосточных регионах. Между тем по информации правительства Приамурья, в сопредельном китайском городе Хэйхэ сейчас находятся порядка 250 граждан России. Большинство из них - жители Амурской области. Все они желают как можно скорее вернуться на Родину.

Фото: Михаил Солунин / ТАСС
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- С 1 февраля будут организованы временные коридоры для возврата наших граждан. С 14:00 до 16:30 по амурскому времени нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ и, пройдя все необходимые процедуры, убыть домой, - сказала Екатерина Киреева, первый заместитель министра экономического развития и внешнеэкономических связей Амурской области.

Специалисты ведомства просят всех с пониманием отнестись к усложнившейся процедуре перехода границы. Внимательно относиться к требованиям медицинских и технических служб Китая, учитывая, что сейчас максимально усилены меры санитарно-эпидемиологического надзора. Возможны очереди при прохождении границы.

Правительство Приамурья сообщает, что при необходимости, в случае запроса китайской стороны, в этот же день будет организован отдельный коридор для убытия китайских граждан через погранпереход в Благовещенске.

Кстати

Дополнительные вопросы можно задать по номеру "горячей линии" минэкономразвития и внешних связей Амурской области: 89145561666.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Распространение нового коронавируса

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