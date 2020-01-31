В результате взрыва в жилом доме во Владивостоке погиб человек

На втором этаже жилого дома на улице 1-я Поселковая во Владивостоке произошел взрыв. Причины его устанавливаются. Информацию подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По информации СУ СК РФ по Приморскому краю, на месте было обнаружено тело 27-летнего мужчины.

"По данному факту проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь представитель краевого министерства здравоохранения рассказал, что в результате взрыва травмы получили два человека. Они госпитализированы.

Что касается здания, то оно не получило повреждений. Эвакуация не требуется.