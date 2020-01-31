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31.01.2020 07:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В результате взрыва в жилом доме во Владивостоке погиб человек

Текст: Анна Бондаренко

На втором этаже жилого дома на улице 1-я Поселковая во Владивостоке произошел взрыв. Причины его устанавливаются. Информацию подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По информации СУ СК РФ по Приморскому краю, на месте было обнаружено тело 27-летнего мужчины.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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"По данному факту проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

В свою очередь представитель краевого министерства здравоохранения рассказал, что в результате взрыва травмы получили два человека. Они госпитализированы.

Что касается здания, то оно не получило повреждений. Эвакуация не требуется.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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