Ученые Минска и Казани создадут совместную лабораторию нефтехимии

Более двух тысячелетий, если следовать историческими тропами, природные кладовые планеты делятся своими запасами углеводородов, но свойства и молекулярные кроссворды "черного золота" по-прежнему требуют системных научных толкований.

Об этом свидетельствует, в частности, и соглашение ученых Союзного государства, которые создают очередную международную исследовательскую лабораторию нефтехимии. Документ о научно-техническом сотрудничестве подписали накануне руководители Института химии и новых материалов Академии наук Беларуси и Института углеводородного сырья в Казани, сообщили в пресс-службе посольства РБ в России.

Речь идет также о совместном "взаимодействии в области нефтехимических технологий, очистки углеводородов от вредных примесей, комплексной комбинированной переработки тяжелых нефтяных остатков и возобновляемых природных ресурсов для получения топлива и сырья для нефтехимического синтеза, проведения углубленных исследований в интересах удовлетворения потребностей различных отраслей народного хозяйства" обеих стран, отметили в димписсии.

Подписание соглашения - результат договоренностей, достигнутых между директором Института химии и новых материалов Академии наук Беларуси академиком Владимиром Агабековым и директором Волжского института углеводородного сырья Ахметом Мазгаровым во время визита делегации белорусских ученых в Татарстан в ноябре прошлого года.