В Прикамье задержали двоих рецидивистов, нападавших с ножом на женщин

В городе Чайковском Пермского края полицейские по горячим следам задержали двух местных жителей, которых подозревают в совершении вооруженного разбоя.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемые, вооружившись охотничьим ножом, напали на женщину с ребенком, которые находились в припаркованном автомобиле. Ребенок, увидев налетчиков, испугался и громко закричал. Крики привлекли внимание прохожих, и злоумышленники скрылись с места преступления. Через некоторое время они совершили еще одно нападение. Их жертвой вновь стала женщина в автомобиле. Злоумышленники нанесли ей травмы, однако не смогли ограбить, так как женщина активно сопротивлялась.

Изучив съемку с камер наружного видеонаблюдения и осмотрев места преступления, полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались неработающие и ранее судимые местные жители 1977 и 1982 годов рождения. В скором времени они были задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия".