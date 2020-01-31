В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника

В Тольятти стая уличных собак напала на гулявшего во дворе мальчика. Нападение произошло в четверг во дворе дома №20 по улице Гидротехническая. Пользователь разместил в соцсетях видео, на котором запечатлен инцидент.

На записи видно, как стая собак прибежала во двор, где в этот момент гулял ребенок. Псы сразу же окружили мальчика и начали его хватать за ноги. Школьник не оробел и бросился к дому. Во время погони собакам удалось еще несколько раз цапнуть его за ноги. Спасло ребенка то, что во дворе было много нечищеного снега. Животные проваливались в сугробы и не могли набрать темп. Поэтому мальчику удалось отбежать и спрятаться за припаркованными машинами.

В Тольятти проблема с отловом бродячих животных стоит в этом году особенно остро. В прошлом году контракт был по сути сорван недобросовестной фирмой, которая не смогла выполнить плановые показатели по поимке уличных собак. В этом году пока желающих участвовать в тендере нет. Жители просят, чтобы власти обратили наконец внимание на эту проблему, ведь популяция собак выросла. Нападения на детей происходят в городе регулярно.