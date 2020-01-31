В ТОСЭР "Тольятти" новый резидент построит завод стройматериалов

Новый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти" построит завод вспененных стройматериалов. Заявка компании была одобрена на заседании комиссии в правительстве Самарской области.

- Еще один проект зашел в ТОСЭР "Тольятти": это дополнительно почти 400 миллионов рублей инвестиций, 44 рабочих места с высокой средней заработной платой - в районе 45 тысяч рублей, и высокотехнологичное производство. Реализация проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях и станет еще одним инструментом для развития экономики Тольятти и региона в целом, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в Тольятти насчитывается самое большое количество резидентов среди всех моногородов России - всего 75. Они готовы инвестировать порядка 41 миллиарда рублей и создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест. Тольяттинские компании, входящие в реестр резидентов ТОСЭР, уже инвестировали более 9,7 миллиарда рублей и создали 4,1 тысячи рабочих мест. Режим ТОСЭР в Самарской области также действует в моногороде Чапаевске. Непосредственно в реализации проектов инвесторам помогает специально созданное в регионе Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает бизнес на всех этапах.

Добавим, на днях в правительстве Самарской области прошло первое в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, на котором были одобрены три масштабных инвестиционных проекта: в сфере транспортной логистики, городского развития и сельского хозяйства. Общий объем вложений инвесторов в регион составит 11 миллиардов рублей, в результате чего будет создано полторы тысячи рабочих мест.

Приход каждого крупного инвестора для региона, действительно, событие. Но в то же время малому и среднему бизнесу областные власти уделяют особое внимание, в том числе оказывают помощь через специальные региональные институты: Гарантийный фонд выступает поручителем перед кредитными организациями и выдает микрозаймы, Венчурный фонд оказывает финансовую помощь стартапам, Центр поддержки экспорта занимается продвижением компаний на зарубежные рынки. И результат уже есть: Самарская область сегодня - единственный регион в Приволжском федеральном округе, уже выполнивший целевой показатель нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по численности занятых. Как следствие - сумма уплаченных налогов от этого сектора за 2019 год увеличилась на 9,5 процента.