В ТОСЭР "Тольятти" новый резидент построит завод стройматериалов

Новости

Группа Tindersticks даст долгожданный концерт в Москве 14:37
У электрокаров Audi случился масложор. Это не шутка 14:37
Исследование: болезнь Паркинсона способна развиться еще до рождения 14:36
Положили в бокс. Госпитализацию прибывшей из Китая девочки сняли на видео 14:33
Путин и Меркель обсудили по телефону Ливию, Сирию и Украину 14:29
В Кремле прокомментировали инцидент в Керчи с хлебом для блокадников 14:21
Обновленная Toyota Corolla: прием заказов и рублевые цены 14:16
Смольный создал собственного круизного оператора 14:14
В Петербургском хостеле охранник до смерти избил постояльца 14:10
Найдены гробницы верховных жрецов Древнего Египта 13:59
В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз 13:57
Реконструкция Морского вокзала в Петербурге может начаться в этом году 13:54
Житель Тувы напал с ножом на женщину в здании больницы 13:52
У страха глаза велики: российский спутник вызвал беспокойство в США 13:51
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО 13:48
Музыкальный марафон памяти Валерия Халилова состоится в Бресте 13:45
"Вы все больные": нашедшаяся в джунглях Андрейченко сделала заявление 13:45
Западные СМИ отметили рост военной мощи России 13:45
Мошенники обманывали пенсионеров, представляясь газовщиками 13:35
В Брюсселе пройдет выставка к 250-летию Крылова 13:20
Названа причина взрыва с пятью погибшими под Орлом 13:13
В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в бывшем общежитии 13:08
Когда бензин не по карману: на украинские Bentley начали ставить ГБО 13:00
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы 12:57
Обнаружена причина быстрого таяния "Ледника судного дня" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 14:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОСЭР "Тольятти" новый резидент построит завод стройматериалов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Новый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти" построит завод вспененных стройматериалов. Заявка компании была одобрена на заседании комиссии в правительстве Самарской области.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

- Еще один проект зашел в ТОСЭР "Тольятти": это дополнительно почти 400 миллионов рублей инвестиций, 44 рабочих места с высокой средней заработной платой -  в районе 45 тысяч рублей, и высокотехнологичное производство. Реализация проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в смежных отраслях и станет еще одним инструментом для развития экономики Тольятти и региона в целом, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: iStock
В Самарской области будут реализованы три масштабных инвестпроекта

Сегодня в Тольятти насчитывается самое большое количество резидентов среди всех моногородов России - всего 75. Они готовы инвестировать порядка 41 миллиарда рублей и создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест. Тольяттинские компании, входящие в реестр резидентов ТОСЭР, уже инвестировали более 9,7 миллиарда рублей и создали 4,1 тысячи рабочих мест. Режим ТОСЭР в Самарской области также действует в моногороде Чапаевске. Непосредственно в реализации проектов инвесторам помогает специально созданное в регионе Агентство по привлечению инвестиций, которое сопровождает бизнес на всех этапах.

Добавим, на днях в правительстве Самарской области прошло первое в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, на котором были одобрены три масштабных инвестиционных проекта: в сфере транспортной логистики, городского развития и сельского хозяйства. Общий объем вложений инвесторов в регион составит 11 миллиардов рублей, в результате чего будет создано полторы тысячи рабочих мест.

Фото: iStock
Самарский регион поделился опытом поддержки промышленных предприятий

Приход каждого крупного инвестора для региона, действительно, событие. Но в то же время малому и среднему бизнесу областные власти уделяют особое внимание, в том числе оказывают помощь через специальные региональные институты: Гарантийный фонд выступает поручителем перед кредитными организациями и выдает микрозаймы, Венчурный фонд оказывает финансовую помощь стартапам, Центр поддержки экспорта занимается продвижением компаний на зарубежные рынки. И результат уже есть: Самарская область сегодня - единственный регион в Приволжском федеральном округе, уже выполнивший целевой показатель нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по численности занятых. Как следствие - сумма уплаченных налогов от этого сектора за 2019 год увеличилась на 9,5 процента.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Минздрав назвал меры по борьбе с коронавирусом вынужденными и правильными
Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу
Правительство Чувашии ушло в отставку
Западные СМИ отметили рост военной мощи России
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку