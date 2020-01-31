Февраль в России окажется теплее нормы на 13 градусов

Последний зимний месяц будет холоднее супертеплого января, но намного теплее своей климатической нормы.

Как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по уточненному прогнозу, в феврале температура на европейской территории страны превысит норму на 9 градусов. А на азиатской территории - на 11-13 градусов. Это, прежде всего, касается Красноярского края, запада Якутии, Иркутской области.

Выше нормы будет на юге европейской территории России, в Западной Сибири. Севернее Москвы и в Якутии около нормы, а на Чукотке, Камчатке заметно ниже нормы.

Дефицит осадков прогнозируется от севера Красноярского края, во всей Якутии и в Хабаровском крае. А на европейской территории в регионах центрального Черноземья ожидается избыток осадков. Это касается Ставропольского края и Нижнего Поволжья. Много осадков также возможно выпадет на юге Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Тыве и Забайкалье, в Читинской области. На остальной территории осадки будут в пределах нормы.

В ближайшие дни в центральных областях будет тело - выше нормы на 7-8 градусов. Хотя ночные температуры будут со знаком минус, а дневные колебаться в пределах нулевой отметки. Это, по словам синоптика, позволит снегу не таять. Можно будет кататься на лыжах. "Высота снега сейчас 7-8 сантиметров, намного ниже нормы, которая для этого времени года для центра России составляет 30 сантиметров, но снег плотный. Поэтому можно смело вставать на лыжи, не боясь провалиться. И на санках можно кататься", - добавил Вильфанд.

По предварительным расчетам, после пятого февраля можно ждать небольшого понижения температуры - ночью до минус 7-10 градусов, а днем до минус 4-5 градусов. Но это все равно выше нормы на 2-5 градусов. "При нынешней супертеплой зиме это, действительно, будет ощущаться, как приход холодов. Разбаловала нас нынешняя зима", - заметил синоптик.

Обычно в феврале преобладающая температура в центральных областях по ночам составляет от минус 7 до 12 градусов, днем от 0 до 6 мороза. Но в этом феврале оттепели будут частыми. Хотя ожидаются и периоды ночного похолодания до минус 15-17 градусов.