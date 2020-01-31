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31.01.2020 03:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Февраль в России окажется теплее нормы на 13 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Последний зимний месяц будет холоднее супертеплого января, но намного теплее своей климатической нормы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по уточненному прогнозу, в феврале температура на европейской территории страны превысит норму на 9 градусов. А на азиатской территории - на 11-13 градусов. Это, прежде всего, касается Красноярского края, запада Якутии, Иркутской области.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России

Выше нормы будет на юге европейской территории России, в Западной Сибири. Севернее Москвы и в Якутии около нормы, а на Чукотке, Камчатке заметно ниже нормы.

Дефицит осадков прогнозируется от севера Красноярского края, во всей Якутии и в Хабаровском крае. А на европейской территории в регионах центрального Черноземья ожидается избыток осадков. Это касается Ставропольского края и Нижнего Поволжья. Много осадков также возможно выпадет на юге Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии, Тыве и Забайкалье, в Читинской области. На остальной территории осадки будут в пределах нормы.

В ближайшие дни в центральных областях будет тело - выше нормы на 7-8 градусов. Хотя ночные температуры будут со знаком минус, а дневные колебаться в пределах нулевой отметки. Это, по словам синоптика, позволит снегу не таять. Можно будет кататься на лыжах. "Высота снега сейчас 7-8 сантиметров, намного ниже нормы, которая для этого времени года для центра России составляет 30 сантиметров, но снег плотный. Поэтому можно смело вставать на лыжи, не боясь провалиться. И на санках можно кататься", - добавил Вильфанд.

Фото: iStock
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По предварительным расчетам, после пятого февраля можно ждать небольшого понижения температуры - ночью до минус 7-10 градусов, а днем до минус 4-5 градусов. Но это все равно выше нормы на 2-5 градусов. "При нынешней супертеплой зиме это, действительно, будет ощущаться, как приход холодов. Разбаловала нас нынешняя зима", - заметил синоптик.

Обычно в феврале преобладающая температура в центральных областях по ночам составляет от минус 7 до 12 градусов, днем от 0 до 6 мороза. Но в этом феврале оттепели будут частыми. Хотя ожидаются и периоды ночного похолодания до минус 15-17 градусов.

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