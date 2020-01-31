Новосибирский губернатор встретился с новым главой минобрнауки РФ

Новости

В столице откроют новые станции мониторинга воздуха 11:40
Карасин: Позиция ПАСЕ в адрес России не соответствует здравому смыслу 11:35
Беларусь представила снайперскую винтовку собственного производства 11:35
Число погибших при взрыве под Орлом выросло до четырех 11:31
На Тайване появилась новая кошка Grumpy Cat 11:30
На Кубани инспектора ГИБДД обвинили во взятке в 1 млн рублей 11:27
Новейшие Airbus A350 дважды теряли двигатели из-за пролитых напитков 11:25
Две современные спортплощадки скоро откроются на юге столицы 11:22
Глава ФХР: Решение о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге примет CAS 11:20
Три человека погибли при взрыве на орловском заводе 11:09
Официального подтверждения о первом случае коронавируса в Москве нет 11:07
Руководителя следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку 11:07
Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе 11:05
GMC рассказал о характеристиках нового Hummer. Они впечатляют 11:05
Румас назвал IT-сферу национальным приоритетом Беларуси 11:04
Новый комплекс С-300В4 провел на Кубани электронный пуск ракет 11:04
Италия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса 10:56
Под Волгоградом школьный автобус съехал в кювет 10:32
В Забайкалье придут 40-градусные морозы 10:31
Учителя смогут претендовать на гранты образовательного центра "Сириус" 10:30
Ветеран Курской битвы отметил 100-летний юбилей 10:27
ЦБ объявил о новом сборе заявок от покупателей Азиатско-Тихоокеанского банка 10:25
Ученые Минска и Казани создадут совместную лабораторию нефтехимии 10:25
В Волгограде в крупной автоаварии пострадали шесть человек 10:17
Найденные без сознания кузбасские подростки отравились лекарствами 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 10:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор встретился с новым главой минобрнауки РФ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Вопросы развития научной и образовательной сферы Новосибирской области обсудили глава региона Андрей Травников и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Как сообщает пресс-служба областного правительства, двусторонняя встреча прошла в Москве.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

По словам Андрея Травникова, прежде всего стороны подробно обсудили ход реализации нацпроекта "Наука". В частности, в Новосибирской области в его рамках будет создан флагманский объект проекта "Академгородок 2.0" - центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор поддержал три новых масштабных инвестпроекта

В конце 2019 года правительство РФ одобрило федеральное финансирование, необходимое для реализации проекта: в 2020-2024 годах на эти цели будет направлено более 37 миллиардов рублей. В 2020 году планируется начать проектные работы по строительству синхротрона.

В свою очередь, Валерий Фальков отметил, что Новосибирская область является одним из крупнейших научных центров Российской Федерации. Министр подчеркнул роль региона в решении приоритетных задач научно-технологического развития страны.

Реализация национального проекта "Наука" - один из важнейших приоритетов в работе правительства Новосибирской области. В 2019 году по нему научные организации получили 18 федеральных грантов и субсидии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. По итогам конкурсных отборов, которое провело Министерство науки и высшего образования РФ, гранты получили четыре научные организации - Новосибирский госуниверситет (развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров), НГУ и Институт математики им. Соболева СО РАН (создание и развитие математического центра мирового уровня "Математический центр в Академгородке"), Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (организация Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости), Институт цитологии и генетики СО РАН (создание Курчатовского геномного центра). Кроме того, 14 ведущих организаций академического сектора науки Новосибирской области получили гранты на обновление приборной базы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Правительство Чувашии ушло в отставку
Минюст обнародовал проект нового КоАП
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам