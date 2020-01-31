Новосибирский губернатор встретился с новым главой минобрнауки РФ

Вопросы развития научной и образовательной сферы Новосибирской области обсудили глава региона Андрей Травников и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Как сообщает пресс-служба областного правительства, двусторонняя встреча прошла в Москве.

По словам Андрея Травникова, прежде всего стороны подробно обсудили ход реализации нацпроекта "Наука". В частности, в Новосибирской области в его рамках будет создан флагманский объект проекта "Академгородок 2.0" - центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ).

В конце 2019 года правительство РФ одобрило федеральное финансирование, необходимое для реализации проекта: в 2020-2024 годах на эти цели будет направлено более 37 миллиардов рублей. В 2020 году планируется начать проектные работы по строительству синхротрона.

В свою очередь, Валерий Фальков отметил, что Новосибирская область является одним из крупнейших научных центров Российской Федерации. Министр подчеркнул роль региона в решении приоритетных задач научно-технологического развития страны.

Реализация национального проекта "Наука" - один из важнейших приоритетов в работе правительства Новосибирской области. В 2019 году по нему научные организации получили 18 федеральных грантов и субсидии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. По итогам конкурсных отборов, которое провело Министерство науки и высшего образования РФ, гранты получили четыре научные организации - Новосибирский госуниверситет (развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров), НГУ и Институт математики им. Соболева СО РАН (создание и развитие математического центра мирового уровня "Математический центр в Академгородке"), Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (организация Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости), Институт цитологии и генетики СО РАН (создание Курчатовского геномного центра). Кроме того, 14 ведущих организаций академического сектора науки Новосибирской области получили гранты на обновление приборной базы.