Положили в бокс. Госпитализацию прибывшей из Китая девочки сняли на видео

В сети появилось видео, снятое после госпитализации новосибирской девочки, вернувшейся с семьей после отдыха на китайском курорте Санья.

Канал "Вести. Новосибирск" опубликовал ролик, на котором медики в защитной одежде и масках помещают в кабинет специальные закрытые носилки. Работники больницы за кадром обсуждают возраст девочки. В пояснении к видео говорится, что после госпитализации трехлетнего ребенка определили в особый бокс - такие устройства были заготовлены в регионе из-за опасности проникновения коронавируса из Китая.

Ранее в новосибирском минздраве подтвердили, что ребенка увезли на скорой помощи прямо от трапа самолета, приземлившегося в аэропорту Толмачево. На борту воздушного судна девочка почувствовала себя плохо. Градусник показал высокую температуру - 37,7, в связи с чем было решено экстренно госпитализировать маленькую пассажирку.

У пациентки взяли все необходимые анализы, биоматериалы переданы в новосибирском центр вирусологии "Вектор", где в скором времени будут готовы результаты. В этом НИИ ранее разработали тест-систему для выявления опасной инфекции, распространяющейся в Китае и ряде других стран.