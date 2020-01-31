В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, сейчас трехлетняя девочка находится под наблюдением врачей детской больницы №3.

Семья отдыхала на острове Хайнань и вернулась в Новосибирск вчерашним рейсом из аэропорта Санья. В самолете ребенок почувствовал себя плохо, ему замерили температуру, и градусник показал 37,7.

- Все службы сработали четко, - отметили в региональном минздраве. - Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал уже находится в новосибирском центре "Вектор", результат исследований будет известен сегодня.