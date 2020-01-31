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31.01.2020 09:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, сейчас трехлетняя девочка находится под наблюдением врачей детской больницы №3.

Семья отдыхала на острове Хайнань и вернулась в Новосибирск вчерашним рейсом из аэропорта Санья. В самолете ребенок почувствовал себя плохо, ему замерили температуру, и градусник показал 37,7.

- Все службы сработали четко, - отметили в региональном минздраве. - Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал уже находится в новосибирском центре "Вектор", результат исследований будет известен сегодня.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Распространение нового коронавируса

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