Найденные без сознания кузбасские подростки отравились лекарствами

Стало известно, чем отравились подростки из Ленинска-Кузнецкого - их подобрали на улице в бессознательном состоянии.

Пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик сообщил ТАСС, что дети отравились медикаментами, это установлено токсикологами. "Подростки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", - сказал Дужик.

14-летняя девочка и 15-летний мальчик с признаками отравления неизвестным веществом поступили в реанимационное отделение больницы города Ленинска-Кузнецкого 29 января текущего года. Подростков на одной из городских улиц обнаружили прохожие, они же вызвали "скорую помощь".

В региональном СУ СКР проводят по этому факту доследственную проверку.