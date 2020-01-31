Руководителя следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, главным фигурантом которого стал один из руководителей межрайоннного следственного отдела СУ СК по Новосибирской области. Кроме того, как рассказали в областном Следственном управлении СК, два адвоката областной адвокатской палаты подозреваются в посредничестве при получении взятки.

Всех троих задержали в ходе оперативных действий, которые сотрудники СК провели совместно с региональным управлением ФСБ. Незаконное вознаграждение в 1,5 миллиона рублей предназначалось руководителю следственного отдела за предоставление сведений об объеме собранных доказательств по одному из уголовных дел. По сути, это означало раскрытие тайны следствия.

Теперь новосибирские следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемых. Одновременно с этим специалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

- Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов, - подчеркнули в ведомстве. - Каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.