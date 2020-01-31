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31.01.2020 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В красноярском поселке нашли убитыми трех человек

Текст: Екатерина Призова

В Шарыповском районе Красноярского края расследуют обстоятельства тройного убийства в маленьком поселке Дубинино к западу от Красноярска. Днем в среду в квартире одного из домов здесь нашли тела трех человек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Погибшие - мужчина 33 лет и его соседи, мужчина и женщина 44 и 40 лет, соответственно. "Со слов живущих рядом, эта пара ранее употребляла наркотики", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). В поселок для раскрытия особо тяжкого преступления направлены сотрудники угрозыска краевого главка МВД.

Эксперты осмотрели место происшествия, изъяты личные вещи убитых, назначен ряд экспертиз.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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