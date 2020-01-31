В красноярском поселке нашли убитыми трех человек

В Шарыповском районе Красноярского края расследуют обстоятельства тройного убийства в маленьком поселке Дубинино к западу от Красноярска. Днем в среду в квартире одного из домов здесь нашли тела трех человек.
Погибшие - мужчина 33 лет и его соседи, мужчина и женщина 44 и 40 лет, соответственно. "Со слов живущих рядом, эта пара ранее употребляла наркотики", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). В поселок для раскрытия особо тяжкого преступления направлены сотрудники угрозыска краевого главка МВД.
Эксперты осмотрели место происшествия, изъяты личные вещи убитых, назначен ряд экспертиз.