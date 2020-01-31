В Новосибирске начали проверку после смерти ребенка в больнице

Новосибирские следователи инициировали доследственную проверку после сообщений о смерти двухлетней девочки. Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Дмитрий Чечулин, причина смерти ребенка пока не установлена.

Известно, что ребенку внезапно стало плохо, его забрали в больницу врачи скорой помощи. После обследования врачи направили девочку в другую клинику, расположенную в Кировском районе. Там пациентку определили в реанимацию, но не медики не смогли спасти ей жизнь.

Как передает ТАСС, проверку начали и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. По словам омбудсмена Надежды Болтенко, неоказание неотложной помощи в этой ситуации - нонсенс. По ее мнению, медики явно недооценили угрозу.