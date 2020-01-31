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31.01.2020 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Полицейские в КБР заставили мужчину подбросить наркотики

Текст: Михаил Сухарев (Кабврдино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии расследуют уголовное дело в отношении двух полицейских из Эльбрусского района. По словам сотрудников следственного управления СКР по республике, они заставили задержанного мужчину подбросить наркотики своему знакомому, а потом изъяли их и завели дело, чтобы "повысить результативность" своей работы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Третьего октября 2019 года сотрудники ОМВД России по Эльбрусскому району с целью повышения результатов своей работы, находясь в служебном кабинете отдела уголовного розыска, оказали давление на доставленного туда гражданина, заставив его под угрозой уголовного преследования согласиться подбросить своему знакомому наркотические средства", - говорится в официальном сообщении СУ СКР по КБР.

Как следует из материалов дела, задержанный должен был "споить товарища" возле реки на окраине города Тырныауза, подождать, пока тот заснет, а затем нарвать дикой конопли и подложить ему. Так и произошло, после чего полицейские подошли и изъяли у ничего не подозревающего мужчины наркотики. И сразу завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере").

Потерпевший обратился за помощью в СК, и проверка подтвердила его слова.

Причастных к преступлению быстро установили: ими оказались заместитель начальника ОУР ОМВД России по Эльбрусскому району и оперуполномоченный этого подразделения. Сейчас они оба находятся под домашним арестом.

Обоих полицейских подозревают по части 1 статьи 256 УК РФ РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий") и части 4 статьи 303 ("Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности").

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