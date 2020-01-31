Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО

Подобно многим другим странам Шенгенского соглашения, Финляндия начнет с 3 февраля 2020 применять новый Визовый кодекс ЕС на территории России.

По сравнению с ситуацией до указанной даты больше будет случаев, когда срок действия шенгенской визы может составлять пять лет при условии, что заявитель в течение предыдущих трех лет обладал многократной визой на минимум два года и что он отвечает всем другим требованиям.

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия. Кроме того, паспорт заявителя должен быть действителен на не менее трех месяцев после даты истечения срока действия визы. Если заявитель обладает паспортом сроком действия пять лет, максимальный срок действия визы будет на практике несколько короче пяти лет. Заявление о предоставлении визы должно быть подано не раньше шести месяцев до начала поездки и не раньше шести месяцев до истечения срока предыдущей визы. Остальные условия, касающиеся оформления получения визы остаются неизменными.

Стоимость визы составит 35 евро плюс визовый сбор.

Напомним, что, как раньше сообщали в МИД РФ, Финляндия относится к странам, в консульствах которых меньше всего отказывают в получении визы.