Реконструкция Морского вокзала в Петербурге может начаться в этом году

В Петербурге в текущем году может начаться реконструкция Морского вокзала. Об этом сообщил коммерческий директор пассажирского порта "Морской фасад" Алексей Панфилов.

По словам спикера, в настоящий момент с властями Санкт-Петербурга обсуждается проект реконструкции и дальнейшего использования территории, а также идет выбор подрядчика. Источник финансирования пока не определен. Ранее эксперты оценивали реконструкцию в 4 миллиарда рублей включая средства на освоение смежных земельных участков, из которых 1 миллиард рублей - реконструкция самого здания вокзала.

Напомним, что сегодня на Морском вокзале обслуживается паром "Принцесса Анастасия", а верхние этажи терминала сдаются коммерческим арендаторам. Несмотря на то, проектов интересовался ряд инвесторов, ни с кем из них чиновникам не удалось достичь соглашения.

Морской фасад - первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Именно он принимает международные круизные суда, которые приходят в Северную столицу.