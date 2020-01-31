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31.01.2020 13:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Реконструкция Морского вокзала в Петербурге может начаться в этом году

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)

В Петербурге в текущем году может начаться реконструкция Морского вокзала. Об этом сообщил коммерческий директор пассажирского порта "Морской фасад" Алексей Панфилов.

Фото: iStock
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По словам спикера, в настоящий момент с властями Санкт-Петербурга обсуждается проект реконструкции и дальнейшего использования территории, а также идет выбор подрядчика. Источник финансирования пока не определен. Ранее эксперты оценивали реконструкцию в 4 миллиарда рублей включая средства на освоение смежных земельных участков, из которых 1 миллиард рублей - реконструкция самого здания вокзала.

Напомним, что сегодня на Морском вокзале обслуживается паром "Принцесса Анастасия", а верхние этажи терминала сдаются коммерческим арендаторам. Несмотря на то, проектов интересовался ряд инвесторов, ни с кем из них чиновникам не удалось достичь соглашения.

Морской фасад - первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Именно он принимает международные круизные суда, которые приходят в Северную столицу.

Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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