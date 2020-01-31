У петербуржца в баре украли телефон и сняли с него 2,9 млн рублей

В Петербурге у мужчины, который отдыхал в баре на улице Марата украли мобильный телефон и потратили с банковской карты 2,9 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деньги не были перечислены на какой-то счет: банковской картой, привязанной к телефону, злоумышленники оплатили покупки в интернет-магазинах.

Полицейские выяснили, что злоумышленники с большой вероятностью передвигались на автомобиле Lifan по разным районам города. Сейчас автомобиль объявлен в розыск.

Стоит отметить, что сам мобильный телефон, который был похищен в баре, стоил всего 20 тысяч рублей. Один из вопросов, на который предстоит ответить полиции: знали ли заранее злоумышленники, что к мобильному банку на этом устройстве привязана столь крупная сумма.