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31.01.2020 18:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые научились помощью витаминов искать фенолы в колбасе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербургские ученые изобрели методику, позволяющую выявлять фенол в копченостях. Дело в том, что привкус и аромат "дымка" продукты часто приобретают не потому, что их готовили на костре или в коптильне, а благодаря фенолам. Для организма такой "дымок" явно не полезен.

Фото: iStock
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Вообще, вопросами выявления фенолов специалисты по пищевым технологиям и санитарные врачи, занимаются давно. В частности, широко используется метод, когда колбасу растворяют в щелочи, но затем получившийся состав требуется очищать от жиров.

Технология, которую предложили исследователи из СПбГУ, позволяет обойтись без щелочи.

Как сообщает пресс-служба вуза, колбасу ученые предлагают измельчать, а затем заливать органическим растворителем и добавлять бумагу, на которую нанесен слой кристаллов холин хлорида (так называется витамин В4). Фенолы связываются с витамином В4.

Затем бумагу достают и проводят смывку. В смытой воде определяется концентрация фенолов с помощью хроматографа.

Конечно, такую манипуляцию нельзя провести в домашних условиях. Но в лаборатории исследование занимает не более часа и оно позволяет точно определить, естественным ли путем у колбасы появился копченый привкус.

Общество Наука Экономика Товары и цены Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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