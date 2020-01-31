В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в бывшем общежитии

В Архангельске утром 31 января произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Ленинградском, 335/1. Погибли находившиеся в ней трое мужчин и женщина.

Как сообщает ГУ МЧС по Архангельской области, загорелась комната на третьем этаже бывшего общежития коридорной системы. Очевидцы вызвали пожарных, которые обнаружили в сильно задымленной комнате четверых человек. Трое из них не подавали признаков жизни, один еще дышал. Пострадавших передали "скорой помощи", врачам не удалось никого спасти.

Пожар вскоре ликвидировали. Как выяснилось, в комнате загорелся диван. На полу было много окурков, сигарет и пустых бутылок из-под алкоголя. Основной версией ЧП стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.