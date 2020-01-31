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31.01.2020 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти задержали пиромана, поджигавшего дачи

Текст: Вера Черенева

В Кингисеппском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии поджогов дачных домов. У стражей порядка есть основания полагать, что мужчина является пироманом, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Ранее в поселке Кингисеппский в садовом товариществе "Дружба" из-за поджогов сгорели три дачных дома, также на одном из участков была повреждена баня и хозяйственные постройки. Общий ущерб превысил полтора миллиона рублей.

Чтобы найти поджигателя, полицейские начали патрулировать товарищество. Во время дежурства в товариществе задержали 27-летнего безработного мужчину, он признался, что именно он поджигал дома.

Сейчас молодого человека допрашивают. Полицейские устанавливают мотив и выясняют, выносил ли он из построек какие-то вещи перед поджогом. На период следствия молодой человек арестован.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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