В Ленобласти задержали пиромана, поджигавшего дачи

В Кингисеппском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии поджогов дачных домов. У стражей порядка есть основания полагать, что мужчина является пироманом, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в поселке Кингисеппский в садовом товариществе "Дружба" из-за поджогов сгорели три дачных дома, также на одном из участков была повреждена баня и хозяйственные постройки. Общий ущерб превысил полтора миллиона рублей.

Чтобы найти поджигателя, полицейские начали патрулировать товарищество. Во время дежурства в товариществе задержали 27-летнего безработного мужчину, он признался, что именно он поджигал дома.

Сейчас молодого человека допрашивают. Полицейские устанавливают мотив и выясняют, выносил ли он из построек какие-то вещи перед поджогом. На период следствия молодой человек арестован.