В Петербурге отметили 70 лет российско-вьетнамской дружбы

Между Россией и Вьетнамом только после 1991 года заключено свыше восьмидесяти межгосударственных договоров, межправительственных соглашений и протоколов.

- Приятно отметить, что в этом процессе значительная роль отведена Санкт-Петербургу. С целью активизации контактов и всестороннего расширения нашего диалога с партнерами во Вьетнаме в рамках Перекрестного года России и Вьетнама Правительство Санкт-Петербурга разработало несколько опорных событий, которые дали основу для последующего наращивания темпов взаимодействия, - приводит пресс-служба слова Комитета по внешним связям слова заместителя председателя ведомства Вячеслава Калганова.

Например, уже завершены проекты "Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя" и "95-летие прибытия в Петроград товарища Нгуен Ай Куока (Хо Ши Мина)". Сейчас готовится новый проект: "Хо Ши Мин. Патриотизм и Интернационализм. 100 лет вместе".

Председатель вьетнамской общины в Санкт-Петербурге Ле Ву Динь отметил, что с каждым годом у вьетнамской общины растет интерес к ведению бизнеса в Городе на Неве. Среди приоритетных направлений - туризм и ресторанный бизнес.

В образовательной сфере большую популярность набирают обменные программы. В частности, в этом году Россия выделила 965 стипендий для студентов из Вьетнама на обучение в отечественных университетах.