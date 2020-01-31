В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса оказался рабочий

Под завалами СКК, спортивного комплекса, который рухнул в Петербурге, может находиться человек, сообщает ГУ МЧС по Северной столицы.

Сейчас на место прибыли 68 спасателей, они приступили к разбору завалов. Задействовано 18 единиц техники. Площадь обрушения выясняется.

Напомним, около 15.00 в Московском районе Петербурга при плановом демонтаже крыши произошло обрушение спорткомплекса СКК. Момент сноса фиксировали многочисленные видеокамеры. На кадры видео попал момент, как рушится крыша и как за люльку пытается уцепиться рабочий. Сейчас его ищут.

В здании СКК запланирована реконструкция. В перспективе здесь должны построить современную ледовую арену для проведения Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.