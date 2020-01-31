В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Площадь обрушения уточняется. Также выясняется, находились ли под завалами люди.

Сегодня начался демонтаж СКК для будущей реконструкции. Обрушение конструкций произошло внезапно. На кадрах видеозаписей видно, что на крыше в момент ЧП были рабочие.

К СКК срочно стягиваются кареты экстренных служб.

СКК - один из самых крупных комплексов Петербурга. Раньше здесь проводились спортивные соревнования и концерты звезд эстрады. В перспективе на территории СКК планировалось создать крупнейшую в стране хоккейную арену.