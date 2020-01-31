Новости

Группа Tindersticks даст долгожданный концерт в Москве 14:37
У электрокаров Audi случился масложор. Это не шутка 14:37
Исследование: болезнь Паркинсона способна развиться еще до рождения 14:36
Положили в бокс. Госпитализацию прибывшей из Китая девочки сняли на видео 14:33
Путин и Меркель обсудили по телефону Ливию, Сирию и Украину 14:29
В Кремле прокомментировали инцидент в Керчи с хлебом для блокадников 14:21
Обновленная Toyota Corolla: прием заказов и рублевые цены 14:16
Смольный создал собственного круизного оператора 14:14
В Петербургском хостеле охранник до смерти избил постояльца 14:10
Найдены гробницы верховных жрецов Древнего Египта 13:59
В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз 13:57
Реконструкция Морского вокзала в Петербурге может начаться в этом году 13:54
Житель Тувы напал с ножом на женщину в здании больницы 13:52
У страха глаза велики: российский спутник вызвал беспокойство в США 13:51
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО 13:48
Музыкальный марафон памяти Валерия Халилова состоится в Бресте 13:45
"Вы все больные": нашедшаяся в джунглях Андрейченко сделала заявление 13:45
Западные СМИ отметили рост военной мощи России 13:45
Мошенники обманывали пенсионеров, представляясь газовщиками 13:35
В Брюсселе пройдет выставка к 250-летию Крылова 13:20
Названа причина взрыва с пятью погибшими под Орлом 13:13
В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в бывшем общежитии 13:08
Когда бензин не по карману: на украинские Bentley начали ставить ГБО 13:00
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы 12:57
Обнаружена причина быстрого таяния "Ледника судного дня" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербургском хостеле охранник до смерти избил постояльца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге раскрыто убийство постояльца хостела. Тело мужчины было обнаружено в туалете на Ладожском вокзале.

Фото: iStock
У петербуржца в баре украли телефон и сняли с него 2,9 млн рублей

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, причиной смерти мужчины стали травмы, полученные несколько дней назад. Шаг за шагом следователи и сотрудники транспортной полиции выясняли, как мужчина жил последние дни и установили следующее.

У мужчины не было постоянного места жительства. Чаще всего он ночевал в одном из хостелов самой низкой ценовой категории, их еще иногда называют "ночлежками". В таких хостелах к постояльцам предъявляются достаточно строгие требования, в частности, выгоняют пьяных.

В один из дней мужчина пришел выпивши. Администратор вызвала охрану. Прибывший сотрудник ЧОПа попытался выгнать мужчину, но тот отказался покидать хостел. Тогда охранник избил постояльца резиновой дубинкой.

После избиения мужчину выгнали из хостела, а после нескольких дней скитаний он умер в туалете.

Охраннику ЧОПа вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минздрав назвал меры по борьбе с коронавирусом вынужденными и правильными
Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу
Правительство Чувашии ушло в отставку
Западные СМИ отметили рост военной мощи России
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов