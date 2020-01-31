В Петербургском хостеле охранник до смерти избил постояльца

В Петербурге раскрыто убийство постояльца хостела. Тело мужчины было обнаружено в туалете на Ладожском вокзале.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, причиной смерти мужчины стали травмы, полученные несколько дней назад. Шаг за шагом следователи и сотрудники транспортной полиции выясняли, как мужчина жил последние дни и установили следующее.

У мужчины не было постоянного места жительства. Чаще всего он ночевал в одном из хостелов самой низкой ценовой категории, их еще иногда называют "ночлежками". В таких хостелах к постояльцам предъявляются достаточно строгие требования, в частности, выгоняют пьяных.

В один из дней мужчина пришел выпивши. Администратор вызвала охрану. Прибывший сотрудник ЧОПа попытался выгнать мужчину, но тот отказался покидать хостел. Тогда охранник избил постояльца резиновой дубинкой.

После избиения мужчину выгнали из хостела, а после нескольких дней скитаний он умер в туалете.

Охраннику ЧОПа вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В скором времени суд изберет ему меру пресечения.